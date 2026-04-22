    Галибаф: Прекращение огня с США имеет смысл только при снятии блокады с Ирана

    • 22 апреля, 2026
    • 21:26
    Галибаф: Прекращение огня с США имеет смысл только при снятии блокады с Ирана

    Режим прекращения огня между США и Ираном не имеет смысла при продолжении блокады иранских портов в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    "Полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается морской блокадой и взятием в заложники мировой экономики, и будет остановлено разжигание войны (Израилем - ред.) на всех фронтах", - следует из публикации.

    По словам Галибафа, полное открытие Ормузского пролива для судоходства невозможно, когда нарушается режим прекращения огня.

    "Они не достигли своих целей посредством военной агрессии, не достигнут их и посредством запугивания. Единственный путь вперед - это признание прав иранского народа", - заключил он.

