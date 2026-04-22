Qalibaf ABŞ ilə atəşkəs şərtlərini açıqlayıb
- 22 aprel, 2026
- 22:04
İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf ABŞ ilə atəşkəs razılaşmasının şərtlərini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Qalibaf bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Tam atəşkəs yalnız o halda məna kəsb edir ki, razılaşma dəniz blokadası və dünya iqtisadiyyatının ələ keçirilməsi ilə pozulmasın və İsrailin müharibəni qızışdırması dayandırılsın", - Qalibaf bildirib. O, əlavə edib ki, atəşkəsin kobud şəkildə pozulması ilə Hörmüz boğazının açılması qeyri-mümkündür:
"Onlar hərbi müdaxilə ilə öz məqsədlərinə çatmadılar. Yeganə yol İran xalqının hüquqlarının tanınmasıdır.
آتشبس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگانگیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگ افروزی صهیونیستها در همه جبههها متوقف باشد؛ بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتشبس ممکن نیست.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 22, 2026
با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند،با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است.