    В регионе
    • 18 апреля, 2026
    • 22:48
    Галибаф заявил о контроле Ирана над Ормузским проливом

    Ормузский пролив находится под контролем Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    По его словам, Тегеран выступил против попытки США провести разминирование и расценил это как нарушение режима прекращения огня.

    "Мы выступили против попытки США провести разминирование и расценили это как нарушение режима прекращения огня. Ситуация дошла до стадии возможного столкновения, однако противник отступил", - заявил он.

    Галибаф также отметил, что предупредил об этом американскую делегацию в Исламабаде.

    "В Исламабаде я сказал, что, если их минно-тральное судно продвинется со своей позиции хотя бы на йоту, мы решительно откроем огонь. Они попросили 15 минут, чтобы отдать приказ об отступлении. Если сегодня в проливе осуществляется судоходство, то это потому, что контроль находится в наших руках", - подчеркнул он.

    Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива.

    Qalibaf: Hörmüz boğazı İranın nəzarəti altındadır

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей