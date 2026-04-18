Галибаф заявил о контроле Ирана над Ормузским проливом

Ормузский пролив находится под контролем Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, Тегеран выступил против попытки США провести разминирование и расценил это как нарушение режима прекращения огня.

"Мы выступили против попытки США провести разминирование и расценили это как нарушение режима прекращения огня. Ситуация дошла до стадии возможного столкновения, однако противник отступил", - заявил он.

Галибаф также отметил, что предупредил об этом американскую делегацию в Исламабаде.

"В Исламабаде я сказал, что, если их минно-тральное судно продвинется со своей позиции хотя бы на йоту, мы решительно откроем огонь. Они попросили 15 минут, чтобы отдать приказ об отступлении. Если сегодня в проливе осуществляется судоходство, то это потому, что контроль находится в наших руках", - подчеркнул он.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива.