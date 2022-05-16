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Гаагский суд отправит в Украину самую большую группу следователей

Гаагский суд отправит в Украину самую большую группу следователей В Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС).
В регионе
16 мая 2022 г. 00:24
Гаагский суд отправит в Украину самую большую группу следователей

В Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские войска, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на Lemonde, об этом сообщил главный прокурор МУС Карим Хан.

Он отметил, что это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом". В группу следователей входят 30 специалистов из Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики, которым предстоит "найти факты и установить истину".

Прокурор подчеркнул, что его не волнует, будет ли вершить правосудие МУС или национальные власти - "главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и чтобы судья мог потом принять решение".

По словам Хана, он "очень рад работать с украинскими властями". По его словам, в рамках соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой Польши, Литвы и Украины, созданной при поддержке Евроюста, МУС сможет получить доступ к общим документам.

В то же время МУС не собирается делиться всеми своими документами, отметил прокурор, "потому что мы обязаны смотреть на действия всех сторон конфликта, будь то регулярные силы с каждой стороны или нерегулярные армии".

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