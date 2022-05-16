Гаагский суд отправит в Украину самую большую группу следователей

В Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС).

В Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские войска, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на Lemonde , об этом сообщил главный прокурор МУС Карим Хан.

Он отметил, что это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом". В группу следователей входят 30 специалистов из Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики, которым предстоит "найти факты и установить истину".

Прокурор подчеркнул, что его не волнует, будет ли вершить правосудие МУС или национальные власти - "главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и чтобы судья мог потом принять решение".

По словам Хана, он "очень рад работать с украинскими властями". По его словам, в рамках соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой Польши, Литвы и Украины, созданной при поддержке Евроюста, МУС сможет получить доступ к общим документам.

В то же время МУС не собирается делиться всеми своими документами, отметил прокурор, "потому что мы обязаны смотреть на действия всех сторон конфликта, будь то регулярные силы с каждой стороны или нерегулярные армии".