Фуат Октай: Турция не допустит создания террористического государства в Сирии

Турция не позволит ответвлениям РКК создать террористическое государство в Сирии.

Турция не позволит ответвлениям РКК создать террористическое государство в Сирии.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай заявил журналистам в Баку.

Он отметил, что внимание всего мирового сообщества сегодня приковано к ситуации в Сирии. Турция же считает приоритетом установление мира и искоренение терроризма в соседней стране.

"Неизвестно, чем закончится конфликт в Сирии. Но попытки определенных кругов воспользоваться моментом и создать в Сирии террористическое государство не увенчаются успехом. Турция любой ценой воспрепятствует этому. Надеемся, что в Сирии в скорейшем времени восстановится стабильность, и люди вернутся на свои земли, хотя это пока не кажется реальным", - сказал Октай.