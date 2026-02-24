Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 17:07
    Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе
    Фуат Октай

    Процесс нормализации отношений с Арменией будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай на 10-м трехстороннем заседании комитетов иностранных отношений парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

    Он отметил, что турецкий парламент выступает за прочный мир в регионе.

    "Мы считаем шаги Азербайджана и Армении важными для укрепления доверия. Согласованный проект TRIPP важен для всего региона. Верю, что Грузия также получит от этого выгоду", - сказал он.

    Фуат Октай Турция Армения мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ
    Fuad Oktay: Ermənistanla normallaşma prosesi regionda stabilliyin güclənməsinə töhfə verəcək

    Последние новости

    17:22

    В Азербайджане обновлен перечень особо охраняемых жизнеобеспечивающих объектов

    Инфраструктура
    17:13

    Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта

    ИКТ
    17:12

    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    Другие страны
    17:08

    Зеленский: ЕС найдет способ обойти вето Венгрии по кредиту для Украины в 90 млрд евро

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    17:07

    Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе

    В регионе
    17:07
    Фото

    АЖД заявили о необходимости усиления координации по Среднему коридору

    Инфраструктура
    17:06

    Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

    Внешняя политика
    17:02

    Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей