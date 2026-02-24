Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе
В регионе
- 24 февраля, 2026
- 17:07
Процесс нормализации отношений с Арменией будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай на 10-м трехстороннем заседании комитетов иностранных отношений парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.
Он отметил, что турецкий парламент выступает за прочный мир в регионе.
"Мы считаем шаги Азербайджана и Армении важными для укрепления доверия. Согласованный проект TRIPP важен для всего региона. Верю, что Грузия также получит от этого выгоду", - сказал он.
