Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе

Процесс нормализации отношений с Арменией будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай на 10-м трехстороннем заседании комитетов иностранных отношений парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Он отметил, что турецкий парламент выступает за прочный мир в регионе.

"Мы считаем шаги Азербайджана и Армении важными для укрепления доверия. Согласованный проект TRIPP важен для всего региона. Верю, что Грузия также получит от этого выгоду", - сказал он.