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ФСБ зафиксировала резкий рост сообщений с призывами совершать теракты в РФ

ФСБ зафиксировала резкий рост сообщений с призывами совершать теракты в РФ ФСБ России предупреждает о резком росте сообщений и звонков с призывами совершить теракты после атаки на Crocus City Hall.
В регионе
26 марта 2024 г. 13:38
ФСБ зафиксировала резкий рост сообщений с призывами совершать теракты в РФ

ФСБ России предупреждает о резком росте сообщений и звонков с призывами совершить теракты после атаки на Crocus City Hall.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спецслужбы.

"В связи с резко возросшим после теракта в комплексе Crocus City Hall количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации, а именно: в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также предложения подросткам за деньги совершить теракт, Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ подчеркнули, что отдельно "необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

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