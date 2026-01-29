Фонд OPEC направит до $400 млн в экономику Казахстана

Сенат Казахстана ратифицировал рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между правительством республики и Фондом международного развития ОРЕС.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Соглашение предусматривает выделение фондом займов под 2,5-5% без требования гарантий от государства для финансирования инвестпроектов. Ратификация данного документа позволит направить до $400 млн на проекты в сфере энергетики, сельского хозяйства и т.д. до 2030 года.

Также закрепляется самостоятельность фонда при принятии решений о финансировании проектов. Кроме того, фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана, гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов от прямых налогов. В целом ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику Казахстана, сообщили в сенате.

Фонд международного развития OPEC создан в 1976 году со штаб-квартирой в Вене. Государствами-основателями и членами фонда являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эквадор.