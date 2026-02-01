Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Омане представлена "Тоска" в исполнении коллектива Театра оперы и балета

    Kультурная политика
    • 01 февраля, 2026
    • 12:10
    В Омане представлена Тоска в исполнении коллектива Театра оперы и балета

    31 января на сцене Королевского оперного театра, расположенного в столице Султаната Оман, городе Маскате, состоялась премьера оперы всемирно известного итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска".

    Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.

    Спектакль, представленный коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, посетили министр культуры Адиль Керимли и руководство Оманского театра.

    Сценическое произведение, в котором партию Марио Каварадосси исполнил известный тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, было встречено с большим интересом.

    Отметим, что спектакль был представлен в сопровождении симфонического оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

    Выступление азербайджанского коллектива на сцене такого знаменитого культурного центра, как Королевский оперный театр, является значимым событием с точки зрения международного продвижения музыкальной культуры нашей страны.

    Mədəniyyət naziri Omanda Opera və Balet Teatrı kollektivinin təqdimatında "Toska"nı izləyib
    Puccini's 'Tosca' showcased by Azerbaijani ensemble in Oman
