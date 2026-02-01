В Омане представлена "Тоска" в исполнении коллектива Театра оперы и балета

31 января на сцене Королевского оперного театра, расположенного в столице Султаната Оман, городе Маскате, состоялась премьера оперы всемирно известного итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска".

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.

Спектакль, представленный коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, посетили министр культуры Адиль Керимли и руководство Оманского театра.

Сценическое произведение, в котором партию Марио Каварадосси исполнил известный тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, было встречено с большим интересом.

Отметим, что спектакль был представлен в сопровождении симфонического оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Выступление азербайджанского коллектива на сцене такого знаменитого культурного центра, как Королевский оперный театр, является значимым событием с точки зрения международного продвижения музыкальной культуры нашей страны.