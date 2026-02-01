Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Индивидуальные
    • 01 февраля, 2026
    • 11:49
    Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов по состоянию на 1 февраля 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на первом месте с 480 очками расположился борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров.

    Борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (460) занял второе место, дзюдоист Зелим Коцоев (430) - третье.

    Далее в рейтинге следуют борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (400 очков), дзюдоист Эльджан Гаджиев (370), борцы вольного стиля Осман Нурмагомедов и Арсений Джиоев (у обоих по 340 очков), дзюдоист Зелим Чкаев (330), борцы греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (330) и Эльданиз Азизли (320 очков).

