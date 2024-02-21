Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России.

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России.

Как передает Report , об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Я летел в Азербайджан. В российском аэропорту Домодедово меня остановила полиция и доставила в отделение. Сказали, что Армения объявила меня в международный розыск. Они сообщили,что либо мы вас передадим Армении, либо они приедут и заберут вас отсюда. Утром я предстану перед российским судом", - сказал он.

К.Зейналлы подчеркнул, что его разыскивают с мая прошлого года: "Я уже третий раз с мая посещаю Россию, но меня арестовали только сейчас. Надеюсь, что наши госструктуры меня поддержат. В настоящее время я нахожусь в отделении полиции. Я жду и надеюсь, что все уладится".