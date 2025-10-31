Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войны

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 22:26
    Переговоры по завершению российско-украинской войны сталкиваются с определенными трудностями.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с эстонским коллегой Маркусом Цахкной.

    Он подчеркнул важность справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной.

    "Переговоры по прекращению войны сталкиваются с определенными трудностями, но они никогда не должны препятствовать поиску дипломатического решения. Турция продолжит оказывать содействие переговорам", - заявил Фидан.

    Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində müəyyən çətinliklər var

