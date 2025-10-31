Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войны
В регионе
- 31 октября, 2025
- 22:26
Переговоры по завершению российско-украинской войны сталкиваются с определенными трудностями.
Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с эстонским коллегой Маркусом Цахкной.
Он подчеркнул важность справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной.
"Переговоры по прекращению войны сталкиваются с определенными трудностями, но они никогда не должны препятствовать поиску дипломатического решения. Турция продолжит оказывать содействие переговорам", - заявил Фидан.
Последние новости
22:41
Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС ТурцииДругие страны
22:26
Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войныВ регионе
22:09
Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговорыДругие страны
21:58
Фото
В рамках ART Weekend представлен перформанс "Фисташка: живое наследие"Kультурная политика
21:49
Фото
Предприниматели СПП ознакомились с бизнес-возможностями в АзербайджанеБизнес
21:28
CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет TomahawkДругие страны
21:14
Фото
Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан АрменииПроисшествия
20:56
Видео
Хикмет Гаджиев: Азербайджан выводит отношения с США до уровня стратегического партнерстваВнешняя политика
20:34