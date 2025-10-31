İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 22:05
    Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində müəyyən çətinliklər var

    Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün müzakirələrin qarşısında müəyyən çətinliklər var.

    "Report" "CNN Türk" ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan estoniyalı həmkarı Marqus Tsahkna ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    O bildirib ki, Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibəyə ədalətli və davamlı həll yolu tapılmalıdır: "Müharibəyə son qoymaq üçün danışıqların qarşısında bəzi çətinliklər var. Lakin çətinliklər heç vaxt diplomatik həll axtarışına mane olmamalıdır. Türkiyə danışıqları dəstəkləməyə davam edəcəyik".

    Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войны

