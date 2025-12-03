Фидан встретился с Умеровым в Брюсселе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Брюсселе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустамом Умеровым.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети X.
Детали встречи не разглашаются.
Отметим, что сегодня в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.
