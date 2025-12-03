İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Region
    • 03 dekabr, 2025
    • 22:46
    Hakan Fidan Brüsseldə Rüstəm Umerovla görüşüb

    Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan Brüsseldə Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Görüşdə müzakirə olunan mövzular açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, bu gün Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilib.

