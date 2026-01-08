"Ayaks"ın yarımmüdafiəçisi İtaliya klubuna transfer olunacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:34
    Niderlandın "Ayaks" klubunun yarımmüdafiəçisi Kennet Teylor "Latsio"ya (İtaliya) transfer olunacaq.

    "Report"un insayder Fabritsio Romanoya istinadən məlumatına görə, sövdələşmənin məbləği 15 milyon avro təşkil edəcək.

    Bundan əlavə, bonus olaraq 2 milyon avro da ödəniləcək. İtaliya klubu 23 yaşlı oyunçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayacaq. O, cümə günü Romada tibbi müayinədən keçəcək.

    Qeyd edək ki, K.Teylor 2025/2026 mövsümündə "Ayaks"ın heyətində 19 oyun keçirib, 2 qola və 4 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Amsterdam təmsilçisində ümumilikdə 184 matçda iştirak edən futbolçu 36 qol və 27 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

