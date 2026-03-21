Фидан: Война на Ближнем Востоке может продлиться еще несколько недель

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в регионе Персидского залива, по текущим оценкам, может продлиться еще 2-3 недели, и ключевым фактором для ее прекращения является позиция США.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, глава турецкого МИД ответил на вопросы журналистов по итогам своего турне по странам региона.

"Высказываются оценки, что война в странах Персидского залива продлится еще 2-3 недели. Конечно, решающим фактором здесь станет позиция США. Израиль же попытается оказывать давление на США и мешать достижению соглашения о прекращении огня или скорейшему заключению мира. Все сильнее высказываются предположения о расхождении первоначальных позиций США и Израиля, и это может привести к затягиванию войны", - отметил он.

По словам Фидана, пока идет война, возможность переговоров представляется маловероятной.

"Проблема не в том, что нет планов по прекращению войны. Проблема в том, что Израиль не хочет мира", - сказал министр.

Он добавил, что Израиль может вести политику затягивания войны как можно дольше, чтобы нанести Ирану больший ущерб.

"Реакция США на такой подход станет решающей. Израиль хочет создать впечатление, что не остановится, пока не уничтожит важные для него военные и промышленные объекты. Предлагаемые Турцией пути решения, по сути, представляют собой стремление к стабильности, что отвечает интересам всех сторон. Но, когда стороны ставят выгоду, победу или доминирование выше стабильности, ситуация меняется. Тогда диалог ведется просто ради разговора и смещается фокус основной повестки", - отметил Фидан.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.