Фидан: США и Иран не смогут достичь соглашения всего за две недели перемирия

США и Иран не смогут достичь соглашения в течение 14 дней, так как им необходимо согласовать очень широкий круг вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге в рамках Анталийского дипломатического форума.

"В период прекращения огня мы надеемся на решение проблем, которые до сегодняшнего дня не были урегулированы. Двухнедельное перемирие - это хорошее соглашение, однако темы переговоров между США и Ираном настолько обширны, что достижение соглашения по всем вопросам в течение 14 дней невозможно", - сказал он.

Фидан выразил надежду, что под давлением международного сообщества стороны продлят режим прекращения огня.

"Страны региона обеспокоены вероятностью возобновления боевых действий между США и Ираном по истечении двухнедельного перемирия", - сказал глава МИД Турции.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.