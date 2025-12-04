Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 17:13
    Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

    Историческое решение ОБСЕ о закрытии (с 1 декабря 2025 года - ред.) Минского процесса и связанных с ним структур в 2025 году стало возможным благодаря совместным усилиям Азербайджана и Армении.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

    Фидан отметил, что давно назревшее принятие бюджета и коллективная работа в рамках конференции "Хельсинки+50", включая возможные реформы в ОБСЕ, могут помочь дополнительно "оживить" деятельность организации.

    Глава МИД добавил, что Анкара будет поддерживать усилия по достижению мира и в других регионах, в частности в Украине.

    "По мере того, как война в Украине приближается к пятому году, поиск мира в последнее время получил еще большую актуальность. Мы особо приветствуем усилия США с целью достижения договоренностей между сторонами конфликта", - сказал Фидан и призвал поддержать усилия по установлению долгосрочного мира в регионе.

    Он подчеркнул, что риск дальнейшего затяжного конфликта делает крайне важным сохранение импульса к его дипломатическому решению.

