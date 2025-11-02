Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 14:53
    Террористическая организация РКК должна прекратить свою деятельность также в Ираке и Сирии.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с вице-премьером, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном в Багдаде.

    Турецкий министр подчеркнул, что террористы должны покинуть захваченные территории.

    "Это чрезвычайно важно для стабильности и безопасности региона, для предотвращения иностранного вмешательства", - подчеркнул Фидан.

    Напомним, что в конце октября РКК объявила о полном выводе своих боевиков из Турции.

    Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdır

    Лента новостей