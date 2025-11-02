Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии

Террористическая организация РКК должна прекратить свою деятельность также в Ираке и Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с вице-премьером, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном в Багдаде.

Турецкий министр подчеркнул, что террористы должны покинуть захваченные территории.

"Это чрезвычайно важно для стабильности и безопасности региона, для предотвращения иностранного вмешательства", - подчеркнул Фидан.

Напомним, что в конце октября РКК объявила о полном выводе своих боевиков из Турции.