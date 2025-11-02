Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии
В регионе
- 02 ноября, 2025
- 14:53
Террористическая организация РКК должна прекратить свою деятельность также в Ираке и Сирии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с вице-премьером, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном в Багдаде.
Турецкий министр подчеркнул, что террористы должны покинуть захваченные территории.
"Это чрезвычайно важно для стабильности и безопасности региона, для предотвращения иностранного вмешательства", - подчеркнул Фидан.
Напомним, что в конце октября РКК объявила о полном выводе своих боевиков из Турции.
