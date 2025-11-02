İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdır

    Region
    • 02 noyabr, 2025
    • 14:41
    Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdır

    PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalı, işğal etdiyi ərazilərdən çəkilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İraq Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Fuad Hüseynlə Bağdadda keçirdiyi ortaq mətbuat konfransında Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan deyib.

    "Bu, bölgənin sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün, xarici müdaxilələrin qarşısının alınması üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir", - Fidan vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 26-da PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb. Təşkilatın Suriyada YPG/PYD qolları fəaliyyət göstərir.

    İraq PKK Suriya Hakan Fidan
    Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии

    Son xəbərlər

    14:57

    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluq edənlər saxlanılıblar

    Hadisə
    14:41

    Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdır

    Region
    14:25

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıb

    Futbol
    14:21
    Foto

    Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanının II mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    14:18

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sağlamlıq
    14:16

    Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib

    Region
    14:16

    Almaniyanın şımalında məktəbdə partlayışlar baş verib

    Digər ölkələr
    14:13
    Video

    Abşeronda yük maşını idarəetmədən çıxaraq məhəccərlərə çırpılıb

    Hadisə
    14:10

    Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti