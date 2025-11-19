Фидан озвучил условие Турции для нормализации отношений с Арменией
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 02:26
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условие нормализации отношений с Арменией.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
"Когда Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, мы будем готовы к нормализации отношений с Ереваном", - сказал Х. Фидан.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что Анкара неоднократно заявляла о своей политике в отношении Еревана.
