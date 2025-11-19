Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Фидан озвучил условие Турции для нормализации отношений с Арменией

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 02:26
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условие нормализации отношений с Арменией.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    "Когда Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, мы будем готовы к нормализации отношений с Ереваном", - сказал Х. Фидан.

    Глава турецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что Анкара неоднократно заявляла о своей политике в отношении Еревана.

    Fidan Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq şərtini açıqlayıb

