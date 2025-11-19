İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Fidan Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq şərtini açıqlayıb

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 02:14
    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ölkəsinin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq şərtini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

    "Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsini imzaladıqda, İrəvanla münasibətləri normallaşdırmaya hazırıq", - H.Fidan deyib.

    Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, rəsmi Ankaranın İrəvanla dəfələrlə elan etdiyi siyasəti mövcuddur.

    Hakan Fidan Türkiyə Azərbaycan
