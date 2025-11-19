Fidan Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq şərtini açıqlayıb
Region
- 19 noyabr, 2025
- 02:14
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ölkəsinin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq şərtini açıqlayıb.
Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.
"Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsini imzaladıqda, İrəvanla münasibətləri normallaşdırmaya hazırıq", - H.Fidan deyib.
Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, rəsmi Ankaranın İrəvanla dəfələrlə elan etdiyi siyasəti mövcuddur.
