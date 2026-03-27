Фидан: Обсуждаются сценарии ввода войск США на иранские острова в Персидском заливе

Рассматриваются сценарии возможного ввода США войск на один из иранских островов в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber.

По его словам, подобные варианты могут быть реализованы в случае затягивания конфликта.

Фидан отметил, что Иран, заблокировав Ормузский пролив, получил стратегическое преимущество. В ответ США, по его мнению, могут предпринять шаг по установлению контроля над одним из иранских островов, через которые осуществляется экспорт нефти и газа.

"Стороны используют подобные действия как инструмент давления и способ усилить свои позиции. Именно поэтому Турция стремится к достижению прекращения огня между сторонами", - сказал глава МИД.