Фидан: Обсуждаются сценарии ввода войск США на иранские острова в Персидском заливе
В регионе
- 27 марта, 2026
- 23:24
Рассматриваются сценарии возможного ввода США войск на один из иранских островов в Персидском заливе.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber.
По его словам, подобные варианты могут быть реализованы в случае затягивания конфликта.
Фидан отметил, что Иран, заблокировав Ормузский пролив, получил стратегическое преимущество. В ответ США, по его мнению, могут предпринять шаг по установлению контроля над одним из иранских островов, через которые осуществляется экспорт нефти и газа.
"Стороны используют подобные действия как инструмент давления и способ усилить свои позиции. Именно поэтому Турция стремится к достижению прекращения огня между сторонами", - сказал глава МИД.
Последние новости
