Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    В регионе
    • 27 марта, 2026
    • 23:24
    Фидан: Обсуждаются сценарии ввода войск США на иранские острова в Персидском заливе

    Рассматриваются сценарии возможного ввода США войск на один из иранских островов в Персидском заливе.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber.

    По его словам, подобные варианты могут быть реализованы в случае затягивания конфликта.

    Фидан отметил, что Иран, заблокировав Ормузский пролив, получил стратегическое преимущество. В ответ США, по его мнению, могут предпринять шаг по установлению контроля над одним из иранских островов, через которые осуществляется экспорт нефти и газа.

    "Стороны используют подобные действия как инструмент давления и способ усилить свои позиции. Именно поэтому Турция стремится к достижению прекращения огня между сторонами", - сказал глава МИД.

    Видео
    Hakan Fidan: ABŞ İrana qoşun yeridə bilər
    Последние новости

    23:39

    В регионе
    23:24
    Видео

    В регионе
    23:18

    Другие страны
    23:01

    В регионе
    22:47

    Другие страны
    22:33

    Экология
    22:24

    В регионе
    22:13

    В регионе
    21:55

    Другие страны
    Лента новостей