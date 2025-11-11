Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 19:29
Турция наряду с грузинской стороной внимательно отслеживает поисково-спасательную операцию на месте крушения военно-военно-транспортного самолета ВВС Турции.
Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X.
"Да помилует Аллах наших шехидов, желаю терпения их семьям и близким. Соболезнования нашей дорогой нации", - говорится в публикации.
Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
