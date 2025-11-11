Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 19:29
    Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы

    Турция наряду с грузинской стороной внимательно отслеживает поисково-спасательную операцию на месте крушения военно-военно-транспортного самолета ВВС Турции.

    Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X.

    "Да помилует Аллах наших шехидов, желаю терпения их семьям и близким. Соболезнования нашей дорогой нации", - говорится в публикации.

    Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

