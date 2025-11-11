Fidan: Hərbi təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini izləyirik
Region
- 11 noyabr, 2025
- 19:28
Azərbaycandan ölkəmizə qayıdan hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini Gürcüstan tərəfi ilə birlikdə yaxından izləyirik.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "X"də yazıb.
"Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, ailələrinə və yaxınlarına səbir diləyirəm. Əziz millətimizin başı sağ olsun", - o bildirib.
Qeyd edək ki, Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.
