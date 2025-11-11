İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Fidan: Hərbi təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini izləyirik

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 19:28
    Fidan: Hərbi təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini izləyirik

    Azərbaycandan ölkəmizə qayıdan hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini Gürcüstan tərəfi ilə birlikdə yaxından izləyirik.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "X"də yazıb.

    "Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, ailələrinə və yaxınlarına səbir diləyirəm. Əziz millətimizin başı sağ olsun", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.

    Azərbaycan Türkiyə Gürcüstan Hakan Fidan
    Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы

