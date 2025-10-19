Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца года
В регионе
- 19 октября, 2025
- 00:18
Турция надеется на прогресс в разрешении российско-украинского конфликта до конца 2025 года.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Ülke TV.
Он напомнил, что в Стамбуле прошли три раунда важных переговоров между делегациями России и Украины: "Турция готова внести необходимый вклад в завершение войны между Россией и Украиной, и я надеюсь, что до конца года в этом направлении будут предприняты позитивные шаги", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Последние новости
00:18
Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца годаВ регионе
23:55
Турецкий министр: Мы продолжим идти плечом к плечу с АзербайджаномВ регионе
23:23
Трамп объявил об уничтожении направлявшейся к США подлодки с наркотикамиДругие страны
23:13
Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 76 человекДругие страны
22:58
"Бавария" победила "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболуФутбол
22:43
Демонстранты освободили проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси - ОБНОВЛЕНОВ регионе
22:25
Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдаунаДругие страны
22:09
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"Формула 1
21:57