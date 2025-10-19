Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца года

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Турция надеется на прогресс в разрешении российско-украинского конфликта до конца 2025 года.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Ülke TV.

    Он напомнил, что в Стамбуле прошли три раунда важных переговоров между делегациями России и Украины: "Турция готова внести необходимый вклад в завершение войны между Россией и Украиной, и я надеюсь, что до конца года в этом направлении будут предприняты позитивные шаги", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

    российско-украинская война Хакан Фидан МИД Турции
    Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində irəliləyişin olacağına ümid edirik

