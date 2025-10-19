Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində irəliləyişin olacağına ümid edirik
Region
- 19 oktyabr, 2025
- 00:12
Türkiyə 2025-ci ilin sonuna qədər Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli ilə bağlı irəliləyişin olacağına ümid edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "Ülke TV"yə müsahibəsində deyib.
O xatırladıb ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında İstanbulda mühüm danışıqların üç raundu keçirilib: "Türkiyə Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin dayandırılmasına lazımi töhfə verməyə hazırdır və ilin sonuna qədər bu istiqamətdə müsbət addımların atılması barədə ümidliyəm", - Fidan bildirib.
Son xəbərlər
00:36
Tramp: Narkotik daşıyan sualtı qayıq ABŞ-yə gələrkən məhv edilibDigər ölkələr
00:12
Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində irəliləyişin olacağına ümid edirikRegion
23:57
Almaniya çempionatı: "Bavariya" "Borussiya"nı məğlub edibFutbol
23:43
Türkiyəli nazir: Azərbaycanla çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəyikRegion
23:29
Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 76-ya çatıbDigər ölkələr
23:07
Milyonlarla amerikalı şatdauna səbəbindən ərzaq yardımından məhrum ola bilərDigər ölkələr
22:52
Tbilisidə etirazçılar parlament binasının qarşısındakı yolu boşaldıblar - YENİLƏNİBRegion
22:36
"Formula 1": Ferstappen ABŞ Qran-prisində sprintdə birinci olubFormula 1
22:14