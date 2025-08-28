Фидан и Рубио обсудили текущую ситуацию в Украине и Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявили в МИД Турции.

Отмечается, что стороны обсудили работу, проводимую для обеспечения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В связи с этим Х.Фидан заявил, что официальная Анкара готова выполнить возложенную на нее ответственность.

Они также обменялись мнениями о текущей ситуации в Газе и усилиях по обеспечению прекращения огня.

Фидан и Рубио обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию в Сирии.