Фидан и Рубио обсудили текущую ситуацию в Украине и Газе
- 28 августа, 2025
- 22:10
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявили в МИД Турции.
Отмечается, что стороны обсудили работу, проводимую для обеспечения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В связи с этим Х.Фидан заявил, что официальная Анкара готова выполнить возложенную на нее ответственность.
Они также обменялись мнениями о текущей ситуации в Газе и усилиях по обеспечению прекращения огня.
Фидан и Рубио обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию в Сирии.
