    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Фидан и Рубио обсудили текущую ситуацию в Украине и Газе

    В регионе
    • 28 августа, 2025
    • 22:10
    Фидан и Рубио обсудили текущую ситуацию в Украине и Газе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявили в МИД Турции.

    Отмечается, что стороны обсудили работу, проводимую для обеспечения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В связи с этим Х.Фидан заявил, что официальная Анкара готова выполнить возложенную на нее ответственность.

    Они также обменялись мнениями о текущей ситуации в Газе и усилиях по обеспечению прекращения огня.

    Фидан и Рубио обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию в Сирии.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Fidanla Rubio Ukrayna və Qəzzadakı son durumu müzakirə edib

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей