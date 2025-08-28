    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Region
    • 28 avqust, 2025
    • 22:02
    Fidanla Rubio Ukrayna və Qəzzadakı son durumu müzakirə edib

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio arasında telefon danışığı olub.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. 

    Qeyd olunub ki, tərəflər Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhün təmin olunması üçün görülən işləri müzakirə ediblər. H.Fidan bildirib ki, rəsmi Ankara öhdəsinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməyə hazırdır. 

    Diplomatlar həmçinin Qəzzadakı son durum və atəşkəsin təmin olunması istiqamətindəki səylər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. 

    Eyni zamanda, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər, o cümlədən Suriyadakı vəziyyət haqqında danışılıb. 

