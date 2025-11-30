Фидан: Анкара и Тегеран продолжают сотрудничество по ядерным вопросам
Турция всегда поддерживала Иран в вопросах, связанных с ядерной программой, и намерена продолжать сотрудничество в данном направлении.
Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил находящийся с визитом в Тегеране министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
По его словам, споры, касающиеся международного права, должны решаться путем диалога, а возвращение Ирана в международное сообщество важно для его экономического и общего развития.
Фидан также подчеркнул, что устранение "несправедливых санкций" является ключевым фактором стабильности в регионе, и Турция продолжит прилагать усилия для достижения положительных результатов в этом процессе.
