Фидан: Анкара и Тегеран продолжают сотрудничество по ядерным вопросам

Турция всегда поддерживала Иран в вопросах, связанных с ядерной программой, и намерена продолжать сотрудничество в данном направлении.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил находящийся с визитом в Тегеране министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

По его словам, споры, касающиеся международного права, должны решаться путем диалога, а возвращение Ирана в международное сообщество важно для его экономического и общего развития.

Фидан также подчеркнул, что устранение "несправедливых санкций" является ключевым фактором стабильности в регионе, и Турция продолжит прилагать усилия для достижения положительных результатов в этом процессе.