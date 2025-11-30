İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirir

    Türkiyə nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərdə həmişə İranı dəstəkləyib və bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir.

    "Report" "ISNA"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə hazırda Tehranda səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə danışıqlardan sonra bildirib.

    O, bəyan edib ki, beynəlxalq hüquqla bağlı mübahisələr dialoq yolu ilə həll edilməlidir və İranın beynəlxalq ictimaiyyətə qayıtması onun iqtisadi və ümumi inkişafı üçün vacibdir.

    Fidan həmçinin vurğulayıb ki, "ədalətsiz sanksiyalar"ın aradan qaldırılması regional sabitliyin əsas amilidir və Türkiyə bu prosesdə müsbət nəticələr əldə etmək üçün səylərini davam etdirəcək.

    Фидан: Анкара и Тегеран продолжают сотрудничество по ядерным вопросам

