Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirir
Region
- 30 noyabr, 2025
- 17:55
Türkiyə nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərdə həmişə İranı dəstəkləyib və bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir.
"Report" "ISNA"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə hazırda Tehranda səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə danışıqlardan sonra bildirib.
O, bəyan edib ki, beynəlxalq hüquqla bağlı mübahisələr dialoq yolu ilə həll edilməlidir və İranın beynəlxalq ictimaiyyətə qayıtması onun iqtisadi və ümumi inkişafı üçün vacibdir.
Fidan həmçinin vurğulayıb ki, "ədalətsiz sanksiyalar"ın aradan qaldırılması regional sabitliyin əsas amilidir və Türkiyə bu prosesdə müsbət nəticələr əldə etmək üçün səylərini davam etdirəcək.
Son xəbərlər
17:57
Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
17:55
Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirirRegion
17:45
Cəlilabadda ərini öldürməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıbHadisə
17:36
PSJ futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadır, maaşını artırırFutbol
17:33
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıbDigər ölkələr
17:27
Bülbülün nəvəsi Dövlət Simfonik Orkestrinə yeni dirijor təyin olunubMədəniyyət siyasəti
17:21
Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunubDaxili siyasət
17:08
OPEC+ neft hasilatını dəyişməz saxlayacaqEnergetika
16:50