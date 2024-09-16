Фатма Шахин: Газиантеп "породнится" с одним из азербайджанских городов

Газиантеп войдет в список городов, установивших побратимские отношения с городами Азербайджана.
Об этом турецкому бюро Report заявила глава муниципалитета Газиантепа Фатма Шахин.
Она напомнила, что уже 23 города Турции "породнились" с азербайджанскими городами и Газиантеп также планирует войти в этот список.
"11 сентября на открытии школы в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше у нас состоялся разговор по этому поводу с послом Азербайджана в Турции", - подчеркнула она.
По словам Фатмы Шахин, данный вопрос также станет предметом переговоров в рамках ее предстоящего визита в Азербайджан.