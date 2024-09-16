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Фатма Шахин: Газиантеп "породнится" с одним из азербайджанских городов

Фатма Шахин: Газиантеп "породнится" с одним из азербайджанских городов Газиантеп войдет в список городов, установивших побратимские отношения с городами Азербайджана.
В регионе
16 сентября 2024 г. 18:30
Фатма Шахин: Газиантеп породнится с одним из азербайджанских городов

Газиантеп войдет в список городов, установивших побратимские отношения с городами Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report заявила глава муниципалитета Газиантепа Фатма Шахин.

Она напомнила, что уже 23 города Турции "породнились" с азербайджанскими городами и Газиантеп также планирует войти в этот список.

"11 сентября на открытии школы в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше у нас состоялся разговор по этому поводу с послом Азербайджана в Турции", - подчеркнула она.

По словам Фатмы Шахин, данный вопрос также станет предметом переговоров в рамках ее предстоящего визита в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli bələdiyyə sədri: Azərbaycan şəhərləri ilə qardaşlaşan 24-cü şəhər Qaziantep olacaq

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