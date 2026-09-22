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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 20:13
    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    Безопасность глобального энергетического рынка в настоящее время сталкивается с беспрецеденто высокими рисками.

    Как сообщает Report, это следует из заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, которое он опубликовал в соцсети X.

    "Энергетическая безопасность сегодня сталкивается с беспрецедентно масштабными рисками. Ормузский кризис показал, что новая эпоха требует диверсификации, устойчивости и подготовленности к рискам", - отметил Бирол на форуме журнала Foreign Policy в Нью-Йорке.

    Отметим, что сегодня в США стартовали общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Фатих Бирол Генеральная Ассамблея ООН энергетический рынок Ормузский пролив
    Fatih Birol: Enerji təhlükəsizliyi görünməmiş risklərlə üzləşir
    Fatih Birol: Energy security faces unprecedented risks

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