Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 20:13
Безопасность глобального энергетического рынка в настоящее время сталкивается с беспрецеденто высокими рисками.
Как сообщает Report, это следует из заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, которое он опубликовал в соцсети X.
"Энергетическая безопасность сегодня сталкивается с беспрецедентно масштабными рисками. Ормузский кризис показал, что новая эпоха требует диверсификации, устойчивости и подготовленности к рискам", - отметил Бирол на форуме журнала Foreign Policy в Нью-Йорке.
Отметим, что сегодня в США стартовали общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Последние новости
21:22
В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светомЭнергетика
21:17
Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 разаЭнергетика
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный КипрВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленностиВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17