Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

Безопасность глобального энергетического рынка в настоящее время сталкивается с беспрецеденто высокими рисками.

Как сообщает Report, это следует из заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, которое он опубликовал в соцсети X.

"Энергетическая безопасность сегодня сталкивается с беспрецедентно масштабными рисками. Ормузский кризис показал, что новая эпоха требует диверсификации, устойчивости и подготовленности к рискам", - отметил Бирол на форуме журнала Foreign Policy в Нью-Йорке.

Отметим, что сегодня в США стартовали общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.