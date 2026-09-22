Fatih Birol: Enerji təhlükəsizliyi görünməmiş risklərlə üzləşir
Region
- 22 sentyabr, 2026
- 19:30
Enerji təhlükəsizliyi hazırda görünməmiş miqyasda risklərlə üzləşir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) rəhbəri Fatih Birol "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
O, Nyu-Yorkda "Foreign Policy" jurnalının forumunda çıxış etdiyini bildirib.
"Enerji təhlükəsizliyi bu gün görünməmiş bir sıra risklərlə üz-üzədir. Hörmüz böhranı göstərdi ki, yeni dövr hazırlığa, şaxələndirməyə və dayanıqlılığa daha çox diqqət yetirilməsini tələb edir", - F. Birol qeyd edib
Qeyd edək ki, bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri Nyu-Yorkda başlayır.
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