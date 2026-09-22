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    Fatih Birol: Enerji təhlükəsizliyi görünməmiş risklərlə üzləşir

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 19:30
    Fatih Birol: Enerji təhlükəsizliyi görünməmiş risklərlə üzləşir

    Enerji təhlükəsizliyi hazırda görünməmiş miqyasda risklərlə üzləşir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) rəhbəri Fatih Birol "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    O, Nyu-Yorkda "Foreign Policy" jurnalının forumunda çıxış etdiyini bildirib.

    "Enerji təhlükəsizliyi bu gün görünməmiş bir sıra risklərlə üz-üzədir. Hörmüz böhranı göstərdi ki, yeni dövr hazırlığa, şaxələndirməyə və dayanıqlılığa daha çox diqqət yetirilməsini tələb edir", - F. Birol qeyd edib

    Qeyd edək ki, bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri Nyu-Yorkda başlayır.

    Fatih Birol Enerji təhlükəsizliyi Hörmüz boğazında gərginlik Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA)
    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками
    Fatih Birol: Energy security faces unprecedented risks

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