В Тегеране число погибших из-за ударов США и Израиля возросло до 23 человек - ОБНОВЛЕНО
- 06 апреля, 2026
- 10:04
Число погибших в Тегеране результате атак США и Израиля возросло до 23 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Среди погибших шестеро детей.
Пять человек погибли в результате атак на жилой район в городе Кум, к югу от Тегерана, шестеро - в южном городе Бандар-э-Ленге.
Всего после последних ударов число погибших возросло до 34 человек.
В результате удара сил США и Израиля по иранскому Бахристану (Тегеран) погибли не менее 13 человек.
Как передает Report, об этом со ссылкой на губернатора города сообщило информационное агентство Fars.
По его словам, американо-израильские силы нанесли удар по двум жилым зданиям.
"На данный момент спасательными группами с места происшествия извлечены тела 13 погибших", - цитирует Fars слова губернатора.
Отмечается, что поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Власти не исключают, что число погибших может возрасти.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.