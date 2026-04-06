Фарид Талыбов передал губернатору префектуры Окинава приглашение на WUF13 в Баку
- 06 апреля, 2026
- 10:50
Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов пригласил губернатора префектуры Окинава Дэнни Тамаки принять участие во Всемирном городском форуме (WUF13), который состоится в Баку
Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.
"Было приятно встретиться с Дэнни Тамаки, губернатором префектуры Окинава. Благодарю за теплый прием и дружескую беседу. В ходе встречи было передано приглашение принять участие в WUF13 в Баку", - написал он.
Напомним, что WUF13 пройдет 17–22 мая.
It was a pleasure to meet H.E. Mr.Denny Tamaki, Governor of #OkinawaPrefecture. Appreciate the warm welcome and friendly discussion. The invitation to participate #WUF13 in #Baku was extended during the meeting#WUF13#Baku #Okinawa pic.twitter.com/uqF3dKrUaY— Farid Talibov (@FaridTalibovMFA) April 6, 2026