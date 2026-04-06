Fərid Talıbov Okinavanın qubernatorunu WUF13-ə dəvət edib
- 06 aprel, 2026
- 11:02
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov Okinava prefekturasının qubernatoru Denni Tamakini Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) iştirak etməyə dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Okinava prefekturasının qubernatoru Denni Tamaki ilə görüşmək xoş oldu. Səmimi qəbula və söhbətə görə təşəkkür edirəm. Görüş zamanı Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak etmək üçün dəvət təqdim olunub", - o bildirib.
Xatırladaq ki, WUF13 mayın 17-22-də keçiriləcək.
It was a pleasure to meet H.E. Mr.Denny Tamaki, Governor of #OkinawaPrefecture. Appreciate the warm welcome and friendly discussion. The invitation to participate #WUF13 in #Baku was extended during the meeting#WUF13#Baku #Okinawa pic.twitter.com/uqF3dKrUaY— Farid Talibov (@FaridTalibovMFA) April 6, 2026