    Fərid Talıbov Okinavanın qubernatorunu WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    • 06 aprel, 2026
    • 11:02
    Fərid Talıbov Okinavanın qubernatorunu WUF13-ə dəvət edib

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov Okinava prefekturasının qubernatoru Denni Tamakini Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) iştirak etməyə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" hesabında yazıb.

    "Okinava prefekturasının qubernatoru Denni Tamaki ilə görüşmək xoş oldu. Səmimi qəbula və söhbətə görə təşəkkür edirəm. Görüş zamanı Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak etmək üçün dəvət təqdim olunub", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, WUF13 mayın 17-22-də keçiriləcək.

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Yaponiya Fərid Talıbov
    Фарид Талыбов передал губернатору префектуры Окинава приглашение на WUF13 в Баку
    Ambassador Farid Talibov invites Okinawa governor to attend WUF13 in Baku

