В Азербайджане из-за нестабильной погоды закрыты три морских порта
Инфраструктура
- 06 апреля, 2026
- 10:43
В Азербайджане в связи с нестабильной погодой закрыты три морских порта.
Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта Парвана Иманова.
По ее словам, закрыты вход и выход в порты Гарадаг, Дюбенди и Сахиль, остальные порты открыты.
Напомним, что в Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия: в отдельных районах идут сильные и интенсивные дожди, в горных - снег. В Баку и на Абшеронском полуострове 5-6 апреля выпало 90 мм осадков, что составляет 390% месячной нормы.
Местами наблюдается северо-западный ветер: его порывы достигают 24 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, до 20 м/с - в Шабране, до 18 м/с - в Гяндже и Дашкесане.
