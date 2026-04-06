В Азербайджане из-за нестабильной погоды закрыты три морских порта

В Азербайджане в связи с нестабильной погодой закрыты три морских порта.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта Парвана Иманова.

По ее словам, закрыты вход и выход в порты Гарадаг, Дюбенди и Сахиль, остальные порты открыты.

Напомним, что в Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия: в отдельных районах идут сильные и интенсивные дожди, в горных - снег. В Баку и на Абшеронском полуострове 5-6 апреля выпало 90 мм осадков, что составляет 390% месячной нормы.

Местами наблюдается северо-западный ветер: его порывы достигают 24 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, до 20 м/с - в Шабране, до 18 м/с - в Гяндже и Дашкесане.