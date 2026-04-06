    ЦАХАЛ заявил об уничтожении тайников с оружием в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ряда объектов военной инфраструктуры и тайников с оружием, расположенных среди гражданской застройки по всему Ливану.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

    Согласно заявлению, в рамках операций по нанесению ударов по инфраструктуре радикальной группировки "Хезболлах" и укреплению передовой линии обороны, в течение последних нескольких дней ВВС Израиля проводили целенаправленные действия по выявлению и уничтожению пусковых установок и складов оружия.

    Отмечается, что эти объекты были скрыты в зданиях и объектах гражданской инфраструктуры в различных районах Ливана.

    Отмечается, что перед нанесением ударов были предприняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушного наблюдения и дополнительной разведывательной информации.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах Ливан Израиль
    İsrail Livanda gizli silah anbarlarını məhv edib

