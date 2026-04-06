ЦАХАЛ заявил об уничтожении тайников с оружием в Ливане
- 06 апреля, 2026
- 10:36
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ряда объектов военной инфраструктуры и тайников с оружием, расположенных среди гражданской застройки по всему Ливану.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.
Согласно заявлению, в рамках операций по нанесению ударов по инфраструктуре радикальной группировки "Хезболлах" и укреплению передовой линии обороны, в течение последних нескольких дней ВВС Израиля проводили целенаправленные действия по выявлению и уничтожению пусковых установок и складов оружия.
Отмечается, что эти объекты были скрыты в зданиях и объектах гражданской инфраструктуры в различных районах Ливана.
Отмечается, что перед нанесением ударов были предприняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушного наблюдения и дополнительной разведывательной информации.