ЦАХАЛ заявил об уничтожении тайников с оружием в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ряда объектов военной инфраструктуры и тайников с оружием, расположенных среди гражданской застройки по всему Ливану.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно заявлению, в рамках операций по нанесению ударов по инфраструктуре радикальной группировки "Хезболлах" и укреплению передовой линии обороны, в течение последних нескольких дней ВВС Израиля проводили целенаправленные действия по выявлению и уничтожению пусковых установок и складов оружия.

Отмечается, что эти объекты были скрыты в зданиях и объектах гражданской инфраструктуры в различных районах Ливана.

Отмечается, что перед нанесением ударов были предприняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушного наблюдения и дополнительной разведывательной информации.