В Казахстане обнаружили 13 мешков с наркотиками

Склад с сотнями килограммов наркотиков нашли в городе Аксу Павлодарской области (Казахстан) в результате операции правоохранительных органов.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Место хранения запрещенных веществ располагалось в одном из гаражных кооперативов города Аксу. В ходе обыска оперативниками было обнаружено и изъято: 13 мешков с веществом растительного происхождения. Общий вес изъятого составил порядка 300 кг", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу для точного определения состава и веса.

"Установить местонахождение тайника удалось благодаря оперативной работе с лицом, содержащимся под стражей в следственном изоляторе в Павлодаре. В ходе следственных действий была получена информация о причастности данного лица к незаконному обороту наркотиков, что в дальнейшем способствовало проведению успешной операции по изъятию", - уточнили в МВД.