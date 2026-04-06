    В Казахстане обнаружили 13 мешков с наркотиками

    Склад с сотнями килограммов наркотиков нашли в городе Аксу Павлодарской области (Казахстан) в результате операции правоохранительных органов.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

    "Место хранения запрещенных веществ располагалось в одном из гаражных кооперативов города Аксу. В ходе обыска оперативниками было обнаружено и изъято: 13 мешков с веществом растительного происхождения. Общий вес изъятого составил порядка 300 кг", - говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что в настоящий момент изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу для точного определения состава и веса.

    "Установить местонахождение тайника удалось благодаря оперативной работе с лицом, содержащимся под стражей в следственном изоляторе в Павлодаре. В ходе следственных действий была получена информация о причастности данного лица к незаконному обороту наркотиков, что в дальнейшем способствовало проведению успешной операции по изъятию", - уточнили в МВД.

    Наркотические вещества Казахстан МВД Казахстана

