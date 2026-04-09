В США небольшой самолет потерпел крушение, погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения самолета в небольшом аэропорту в американском штате Аризона.

Как передает Report, об этом сообщает NBC news со ссылкой на мэра города Мараны Джона Поста.

По его словам, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Представитель городских властей Вик Хэтэуэй заявил, что на борту самолета находились два человека. Их личности не установлены.

По данным полиции Мараны, другие воздушные суда в инциденте не повреждены.