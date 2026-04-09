В США небольшой самолет потерпел крушение, погибли два человека
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 15:45
Два человека погибли в результате крушения самолета в небольшом аэропорту в американском штате Аризона.
Как передает Report, об этом сообщает NBC news со ссылкой на мэра города Мараны Джона Поста.
По его словам, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Представитель городских властей Вик Хэтэуэй заявил, что на борту самолета находились два человека. Их личности не установлены.
По данным полиции Мараны, другие воздушные суда в инциденте не повреждены.
Последние новости
16:19
В Товузе трое детей помещены в медучреждение после отказа родителей - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
16:13
МЧС РФ: В Дагестане из-за ливней остаются подтопленными свыше 1 тыс. домовВ регионе
16:04
Чистая прибыль Xalq Sığorta превысила 6 млн манатовФинансы
16:01
Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о "зеленой" энергииВ регионе
15:58
Чистая прибыль Qala Sığorta снизилась почти на 20%Финансы
15:53
Фото
В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащитыИнфраструктура
15:51
Фото
Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностьюВнешняя политика
15:47
Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мираВнешняя политика
15:45