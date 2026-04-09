    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 15:45
    В США небольшой самолет потерпел крушение, погибли два человека

    Два человека погибли в результате крушения самолета в небольшом аэропорту в американском штате Аризона.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC news со ссылкой на мэра города Мараны Джона Поста.

    По его словам, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

    Представитель городских властей Вик Хэтэуэй заявил, что на борту самолета находились два человека. Их личности не установлены.

    По данным полиции Мараны, другие воздушные суда в инциденте не повреждены.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də təyyarə qəzası baş verib, ölənlər var

