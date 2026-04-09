ABŞ-də təyyarə qəzası baş verib, ölənlər var
Digər ölkələr
- 09 aprel, 2026
- 15:51
ABŞ-nin Arizona ştatındakı kiçik bir hava limanında təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Marana şəhərinin meri Con Posta istinadən "NBC news" məlumat yayıb.
O qeyd edib ki, hazırda həlak olanların demək olar ki, hamısının meyitləri ailələrinə təhvil verilib.
Onun sözlərinə görə, təyyarə uçuş-enmə zolağından kənara çıxaraq alışıb.
Şəhər rəhbərliyinin nümayəndəsi Vik Heteuey təyyarənin göyərtəsində iki nəfərin olduğunu bildirib. Onların kimliyi müəyyənləşdirilməyib.
Marana polisinin məlumatına görə, insident zamanı digər hava gəmilərinə ziyan dəyməyib.
