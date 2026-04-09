    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты

    Инфраструктура
    • 09 апреля, 2026
    • 15:53
    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты

    На II Африканском форуме по градостроительству (AUF2) в Найроби (Кения) прошли дискуссии высокого уровня по вопросам адаптации городов к изменению климата и защиты социально уязвимых групп населения.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель Государственного комитета по городскому планированию и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в соцсети "X".

    "Сегодня в Найроби мы приняли участие в мероприятии высокого уровня, направленном на укрепление климатической устойчивости городов и поддержку социально уязвимых групп населения в рамках II Африканского форума по градостроительству. Сегодня города сталкиваются со сложными вызовами - от растущих климатических рисков до быстрой урбанизации. В этом контексте устойчивость - это уже не просто экологический или градостроительный приоритет, но и ключевой социально-экономический вопрос", - говорится в публикации.

    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты
    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты
    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты

    Анар Гулиев Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана Африканский форум по градостроительству Климатическая устойчивость городов Найроби
    Nayrobidə şəhərlərin iqlim dayanıqlılığı və sosial müdafiəsi müzakirə olunub
    Urban climate resilience and social protection discussed in Nairobi

