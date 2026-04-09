В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты
- 09 апреля, 2026
- 15:53
На II Африканском форуме по градостроительству (AUF2) в Найроби (Кения) прошли дискуссии высокого уровня по вопросам адаптации городов к изменению климата и защиты социально уязвимых групп населения.
Как сообщает Report, об этом написал председатель Государственного комитета по городскому планированию и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в соцсети "X".
"Сегодня в Найроби мы приняли участие в мероприятии высокого уровня, направленном на укрепление климатической устойчивости городов и поддержку социально уязвимых групп населения в рамках II Африканского форума по градостроительству. Сегодня города сталкиваются со сложными вызовами - от растущих климатических рисков до быстрой урбанизации. В этом контексте устойчивость - это уже не просто экологический или градостроительный приоритет, но и ключевой социально-экономический вопрос", - говорится в публикации.