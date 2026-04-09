    В Товузе трое детей помещены в медучреждение после отказа родителей - ОБНОВЛЕНО

    Трое детей, от которых отказались родители в Товузском районе, помещены в медицинское учреждение для обследования.

    Как сообщили западному бюро Report в Агентстве социальных услуг, в настоящее время дети находятся под наблюдением врачей.

    В ведомстве подчеркнули, что после завершения медицинского обследования будут приняты все необходимые меры для обеспечения постоянной заботы о несовершеннолетних в соответствии с их интересами.

    В свою очередь, в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что отец страдает алкогольной зависимостью, а у матери имеются психологические проблемы.

    "Дети признаны находящимися в социально опасном положении. Они помещены в медицинское учреждение для обследования. По факту проводится расследование", - заявили в Госкомитете.

    В Товузском районе родители отказались от троих сыновей.

    Как сообщает западное бюро Report, под контролем полиции дети 2018-го, 2019-го, 2024-го г.р. были доставлены в Центральную районную больницу и помещены в медицинское учреждение.

    Родители заявили, что хотят передать детей под опеку государства.

    Agentlik: Tovuzda ailənin imtina etdiyi 3 uşaqla bağlı tədbirlər görüləcək - YENİLƏNİB

