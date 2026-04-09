    Чистая прибыль Xalq Sığorta превысила 6 млн манатов

    Финансы
    09 апреля, 2026
    16:04
    Чистая прибыль Xalq Sığorta превысила 6 млн манатов

    ОАО Xalq Sığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 6,005 млн манатов, в то время как прибыль компании за 2024 год составила 4,791 млн манатов.

    Как сообщает Report, в прошлом году доходы Xalq Sığorta составили 30,885 млн манатов (+7,1%), расходы – 25,09 млн манатов (+0,9%), чрезвычайные доходы – 1,615 млн манатов (+51,9%), чрезвычайные расходы – 909 тыс. манатов (+3,9 раза), а выплаты по налогу на прибыль – 497 тыс. манатов (в прошлом году налог на прибыль не уплачивался).

    На 1 января текущего года активы компании составляли 93,484 млн манатов (+5%). За отчетный период обязательства компании уменьшились на 0,5%, до 29,631 млн манатов, а ее балансовый капитал увеличился на 7,8%, до 63,854 млн манатов.

    Компания Xalq Sığorta основана в 2004 году. Ее уставный капитал составляет 58,75 млн манатов.

    ОАО Xalq Sığorta Финансовая отчетность Страховые компании
    "Xalq Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Последние новости

    16:19

    В Товузе трое детей помещены в медучреждение после отказа родителей - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:13

    МЧС РФ: В Дагестане из-за ливней остаются подтопленными свыше 1 тыс. домов

    В регионе
    16:04

    Чистая прибыль Xalq Sığorta превысила 6 млн манатов

    Финансы
    16:01

    Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о "зеленой" энергии

    В регионе
    15:58

    Чистая прибыль Qala Sığorta снизилась почти на 20%

    Финансы
    15:53
    Фото

    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты

    Инфраструктура
    15:51
    Фото

    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью

    Внешняя политика
    15:47

    Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мира

    Внешняя политика
    15:45

    В США небольшой самолет потерпел крушение, погибли два человека

    Другие страны
    Лента новостей