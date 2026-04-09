Чистая прибыль Xalq Sığorta превысила 6 млн манатов

ОАО Xalq Sığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 6,005 млн манатов, в то время как прибыль компании за 2024 год составила 4,791 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Xalq Sığorta составили 30,885 млн манатов (+7,1%), расходы – 25,09 млн манатов (+0,9%), чрезвычайные доходы – 1,615 млн манатов (+51,9%), чрезвычайные расходы – 909 тыс. манатов (+3,9 раза), а выплаты по налогу на прибыль – 497 тыс. манатов (в прошлом году налог на прибыль не уплачивался).

На 1 января текущего года активы компании составляли 93,484 млн манатов (+5%). За отчетный период обязательства компании уменьшились на 0,5%, до 29,631 млн манатов, а ее балансовый капитал увеличился на 7,8%, до 63,854 млн манатов.

Компания Xalq Sığorta основана в 2004 году. Ее уставный капитал составляет 58,75 млн манатов.