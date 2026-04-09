    Чистая прибыль Qala Sığorta снизилась почти на 20%

    ОАО Qala Sığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 11,931 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 19,8% меньше, чем в 2024 году.

    В прошлом году доходы Qala Sığorta составили 84,617 млн ​​манатов (+8,3%), расходы – 69,714 млн манатов (+16,4%), а выплаты по налогу на прибыль – 2,973 млн манатов (-12%).

    На 1 января текущего года активы Qala Sığorta составили 90,132 млн манатов (+3,6%). В отчетный период обязательства компании увеличились на 9,3%, до 60,917 млн ​​манатов, а ее балансовый капитал уменьшился на 6,6%, до 29,216 млн манатов.

    Компания Qala Sığorta создана на базе компании Çartis Azərbaycan, работающей с 1999 года. Ее уставный капитал составляет 10,018 млн манатов.

    "Qala Sığorta"nın xalis mənfəəti 20 %-ə yaxın azalıb

