Чистая прибыль Qala Sığorta снизилась почти на 20%
Финансы
- 09 апреля, 2026
- 15:58
ОАО Qala Sığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 11,931 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 19,8% меньше, чем в 2024 году.
В прошлом году доходы Qala Sığorta составили 84,617 млн манатов (+8,3%), расходы – 69,714 млн манатов (+16,4%), а выплаты по налогу на прибыль – 2,973 млн манатов (-12%).
На 1 января текущего года активы Qala Sığorta составили 90,132 млн манатов (+3,6%). В отчетный период обязательства компании увеличились на 9,3%, до 60,917 млн манатов, а ее балансовый капитал уменьшился на 6,6%, до 29,216 млн манатов.
Компания Qala Sığorta создана на базе компании Çartis Azərbaycan, работающей с 1999 года. Ее уставный капитал составляет 10,018 млн манатов.
