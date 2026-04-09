    "Qala Sığorta"nın xalis mənfəəti 20 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 09 aprel, 2026
    • 15:20
    "Qala Sığorta" ASC 2025-ci ili 11,931 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 19,8 % azdır.

    Ötən il "Qala Sığorta"nın gəlirləri 84,617 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 8,3 % çox), xərcləri 69,714 milyon manat (16,4 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 2,973 milyon manat (12 % az) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Qala Sığorta"nın aktivləri 90,132 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 3,6 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 9,3 % artaraq 60,917 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 6,6 % azalaraq 29,216 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "Qala Sığorta" 1999-cu ildən fəaliyyət göstərən "Çartis Azərbaycan" şirkətinin bazasında yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 10,018 milyon manatdır.

    Qala Sığorta ASC Maliyyə hesabatı Çartis Azərbaycan
    Чистая прибыль Qala Sığorta снизилась почти на 20%

