В преддверии WUF13 в Баку проведут мониторинг дорожного движения

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая, будет организован мониторинг дорожного движения для обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13.

В этой связи в ночь с 11 на 12 апреля на ряде улиц и проспектов Баку планируется временное ограничение движения. Мониторинг будет охватывать направления к Бакинскому кристальному залу, отелям Fairmont Baku Flame Towers, Four Seasons Hotel Baku, JW Marriott Absheron Baku, The Ritz-Carlton Baku, Международному аэропорту Гейдар Алиев, а также к месту проведения форума - Бакинскому олимпийскому стадиону.

Водителей и других участников дорожного движения призвали заранее планировать свои маршруты с учетом возможной загруженности на указанных направлениях и пользоваться альтернативными дорогами.