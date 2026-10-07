Фарид Ахмедов обсудил сотрудничество с коллегами из Турции, Кыргызстана и Узбекистана
В регионе
- 07 октября, 2026
- 17:24
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Министры юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили дальнейшее развитие судебно-правового сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом министр юстиции Турции Акын Гюрлек написал на своей странице в соцсети X.
Встреча состоялась в Стамбуле в рамках 3-й встречи министров юстиции ОТГ. В ней приняли участие министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов, министр юстиции Кыргызстана Алмаз Айылчиев и министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов.
В ходе встречи широко обсуждены шаги по дальнейшему развитию судебно-правового сотрудничества между странами и обмен информацией и опытом между профильными учреждениями.
Fərid Əhmədov Türkiyə, Qırğızıstan və Özbəkistandan olan həmkarları ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
Farid Ahmadov discusses cooperation with counterparts from Türkiye, Kyrgyzstan and Uzbekistan
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