Фарид Ахмедов обсудил сотрудничество с коллегами из Турции, Кыргызстана и Узбекистана

Министры юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили дальнейшее развитие судебно-правового сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр юстиции Турции Акын Гюрлек написал на своей странице в соцсети X.

Встреча состоялась в Стамбуле в рамках 3-й встречи министров юстиции ОТГ. В ней приняли участие министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов, министр юстиции Кыргызстана Алмаз Айылчиев и министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов.

В ходе встречи широко обсуждены шаги по дальнейшему развитию судебно-правового сотрудничества между странами и обмен информацией и опытом между профильными учреждениями.