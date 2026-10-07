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    Фарид Ахмедов обсудил сотрудничество с коллегами из Турции, Кыргызстана и Узбекистана

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 17:24
    Фарид Ахмедов обсудил сотрудничество с коллегами из Турции, Кыргызстана и Узбекистана

    Министры юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили дальнейшее развитие судебно-правового сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом министр юстиции Турции Акын Гюрлек написал на своей странице в соцсети X.

    Встреча состоялась в Стамбуле в рамках 3-й встречи министров юстиции ОТГ. В ней приняли участие министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов, министр юстиции Кыргызстана Алмаз Айылчиев и министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов.

    В ходе встречи широко обсуждены шаги по дальнейшему развитию судебно-правового сотрудничества между странами и обмен информацией и опытом между профильными учреждениями.

    Организация тюркских государств (ОТГ) Фарид Ахмедов
    Fərid Əhmədov Türkiyə, Qırğızıstan və Özbəkistandan olan həmkarları ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Farid Ahmadov discusses cooperation with counterparts from Türkiye, Kyrgyzstan and Uzbekistan
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